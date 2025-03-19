03/03/2025 09:13

【ＡＩ】潞晨科技停止提供DeepSeek API服務，疑避損

《經濟通通訊社3日專訊》內媒報道指，上月初攜手昇騰聯合發布相關推理API及雲端鏡像服務的潞晨科技，3月1日突然宣布公司將停止提供DeepSeek API服務。



*潞晨CEO指客戶越多，接入方企業越虧*



潞晨科技CEO尤洋近日表示，滿血版DeepSeek-R1每百萬token（輸出）定價16元（人民幣．下同），如果每日輸出1000億token，一個月算下來接入方企業可獲得4800萬元收入。據他測算，完成1000億token的輸出，需要約4000台搭載H800的機器，以目前H800的市價或者折舊來計算，每月僅機器成本就達4.5億元，因此企業方可能面臨每月4億元的虧損，「用戶越多，服務成本越高，虧損越多。」尤洋稱。



不過尤洋的有關言論已經刪除，他並發文致歉稱：「本人昨天情緒太沖動，說了一些讓人誤解deepseek infrastructure團隊的話。deepseek infrastructure團隊技術一流並給開源社區做出巨大貢獻。本人誠摯道歉，已經刪除不當表述，感謝大家提醒！」



*DeepSeek稱成本利潤率達545%*



另值得留意的是，3月1日DeepSeek在知乎發布題為《DeepSeek-V3/R1推理系統概覽》的技術文章，首次公布模型推理系統優化細節，並披露成本利潤率關鍵訊息。文章表示，假定GPU租賃成本為每小時2美元，每天的總成本為近8.71萬美元，如果所有tokens全部按照DeepSeek R1的定價計算，理論上一天的總收入為約56.2萬美元，成本利潤率545%。



不過，DeepSeek也強調，實際上的收入或許並沒有那麼多，因為V3的定價相較於R1要更低，另外夜間還會有折扣。(ry)