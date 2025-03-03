03/03/2025 09:40

【聚焦人幣】即期開市升38點子，內地外資銀行降美元存款利率

《經濟通通訊社3日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1745，較上個交易日跌7點子，創1月20日以來近一個半月新低，與市場預測偏離略為收窄至1115點，上個交易日報7.1738。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開38點子，報7.2800，上個交易日即期匯率收盤報7.2838。



內地銀行近期陸續下調美元存款利率。繼城商行後，渣打銀行、星展銀行、滙豐銀行、恒豐銀行等多家外資行也開始下調美元存款利率，據內媒《第一財經》不完全梳理，近期該5家外資行的美元存款產品利率降幅在30基點-100基點不等，最高年利率已回落至3.5%以下。報道並提到，經過多輪調降，目前內地主流國有行、股份行的美元定存最高年利率基本只有「2字頭」，內地美元存款最後的「利率高地」正在消失。部分投資者試圖搶佔最後機會排隊購買美元存款，也有投資者選擇另辟蹊徑，或化身「存款特種兵」奔赴香港買存款，或尋求美元理財作為變相替代品。(sl)