03/03/2025 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收跌93點子報7.2931，刷近三周低

《經濟通通訊社3日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2931，較上個交易日4時30分收盤價跌93點子，三連跌，創2月12日以來近三周新低，全日在7.2781至7.2941之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌96點子，報7.3053。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1745，較上個交易日跌7點子，創1月20日以來近一個半月新低，與市場預測偏離略為收窄至1115點，上個交易日報7.1738。



市場人士表示，美國擬加碼對華關稅確實會增加人民幣的貶值壓力，市場亦將關注中美高層會否有進一步的會談以及中國的反制舉措，另外中國可能出台進一步的財政舉措也會部分緩解外部衝擊的影響。



招商銀行金融市場部表示，短期來看中國「兩會」期間預計人民幣匯率維持平穩，重點關注人行中間價變化。



馬來亞銀行最新觀點稱，若特朗普不斷推進強硬貿易政策，美指在短期內有可能進一步反彈至108阻力位，預計中國會宣布更多的支持政策，CNH可能保持橫盤整理走勢，市場仍期待習特之間任何可能的會談。(sl)