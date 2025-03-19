03/03/2025 10:28

【ＡＩ】騰訊元寶發布電腦版，分析指欲復刻App端的勝利

《經濟通通訊社3日專訊》內地AI應用戰似乎燃燒到PC端（電腦端），騰訊旗下AI助手騰訊元寶3月1日正式發布電腦版，支持Windows和macOS系統。而在此前一周的2月22日，騰訊元寶在中國區蘋果應用商店免費App下載排行榜猛地躍升100多名，超越豆包，排名第二，僅次於DeepSeek。



據介紹，騰訊元寶電腦版面向工作和學習場景打造，旨在幫助用戶減輕負擔、提升效率，其擁有與手機端、網頁端相同的智能對話能力，能通過DeepSeek-R1滿血版和推理模型混元T1進行深度思考，並且通過DeepSeek-V3和騰訊混元Turbo S快速獲得答案，此後還將完整上線DeepSeek讀圖能力。



《上海證券報》分析，PC端在移動互聯網時代不受重視，應用數量不及移動端豐富已是常態，因此大模型發展初期各企業對壘的主戰場多為App、小程序與網頁版。不過，不能忽視的是，近年來手機出貨量及應用數量均呈下滑趨勢，與此同時，2024年PC出貨量始終保持穩定，且月活用戶高達5億。據《AI PC產業（中國）白皮書》預測，到2027年，AI PC在中國PC市場中的新機裝配比例將達到85%，成為市場主流。



*騰訊擬搶佔PC市場*



報道認為，騰訊似乎並不想錯過PC端這一正在恢復活力的廣袤市場。去年5月，騰訊應用寶就宣布了與Microsoft Store達成合作。當時騰訊公司副總裁林松濤表示，PC市場的巨大空間和內容供給不足形成了鮮明的對比，PC與移動生態融合已成為必然趨勢。



不過，業內人士指出，字節跳動旗下的豆包、百度旗下的文小言，以及月之暗面的Kimi等AI大模型在電腦端布局已久，用戶基礎相對穩固，騰訊元寶想復刻在蘋果商店的勝利並不容易。然而，騰訊元寶具備的DeepSeek的強大推理能力、微信生態的獨家內容和微信龐大的流量，都是不少頭部大模型應用暫不具備的。這些既成為騰訊元寶的攻堅利器，也是其深邃的護城河。(sl)