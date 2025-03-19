03/03/2025 11:24

【ＡＩ】榮耀：未來5年投入100億美元與夥伴共建AI設備生態

《經濟通通訊社3日專訊》榮耀新任CEO李健昨晚在2025年世界移動通信大會(MWC)上宣布榮耀全新人工智能(AI)戰略計劃「阿爾法戰略」，稱將從智能手機製造商向全球AI終端生態公司全面轉型，未來5年榮耀將投入100億美元，與全球合作夥伴共建AI設備生態。



據介紹，該戰略分為三個階段，從智能手機，智能生態系統，再到智能世界。第一階段針對終端設備本身的AI技術創新，第二階段強調與行業合作建立生態，第三階段為AGI(通用人工智能)時代有關人類文明新範式的建造。



同場榮耀產品線總裁方飛表示，2025年是AI Agent，榮耀將要全面擁抱這個時代。對此，榮耀推出了基於GUI(圖形用戶界面)打造的AI Agent，能夠利用其他應用中的上下文信息幫助用戶完成任務，例如，用戶通過該功能預訂餐廳，系統會自動查看日曆安排，考慮現有預約和交通情況來決定用餐時間。



此外，榮耀推出「AI影像」技術(AiMAGE)提升圖像質量，並即將推出人工智能深度偽造檢測功能，以及一項新的跨安卓和iOS設備的文件共享功能。(sl)