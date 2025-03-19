03/03/2025 13:55

【ＡＩ】阿里雲萬相2.1反超DS-R1登熱門大模型榜首

《經濟通通訊社3日專訊》開源社區Hugging Face今日最新榜單顯示，開源僅6天的阿里雲視頻生成大模型萬相2.1已反超DeepSeek-R1，登頂模型熱榜、模型空間榜兩大榜單，成為近期全球開源社區最受歡迎的大模型。



根據最新數據，萬相2.1(Wan2.1)在Hugging Face及魔搭社區的總下載量已超百萬，在Github的Star數超6K。



此前萬相基於最寬鬆的Apache2.0開源協議，同時開源了14B和1.3B兩個參數規格的4款模型推理代碼和權重，同時支持文生視頻和圖生視頻任務，全球開發者可在Github、HuggingFace、魔搭社區下載體驗。



在權威評測集VBench中，萬相2.1以總分86.22%的成績大幅超越Sora、Luma、Pika等國內外模型，穩居榜首。(sl)