03/03/2025 08:14

【聚焦數據】2月中國官方製造業PMI升至50.2%，重回擴張

《經濟通通訊社3日專訊》國家統計局公布，2月製造業採購經理指數(PMI)回升至50.2%，比上月上升1.1個百分點，優於市場預期的49.9%，重返擴張區間。非製造業商務活動指數為50.4%，比上月上升0.2個百分點；綜合PMI產出指數為51.1%，比上月上升1個百分點。三大指數均位於擴張區間，中國經濟景氣水平總體有所回升。



*節後企業陸續復工復產，生產經營活動加快*



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指出，2月份隨著春節後企業陸續復工復產，生產經營活動加快，製造業採購經理指數明顯回升。



產需指數雙雙回升。生產指數和新訂單指數分別為52.5%和51.1%，比上月上升2.7和1.9個百分點，均升至擴張區間。紡織服裝服飾、石油煤炭及其他燃料加工等行業兩個指數均低於臨界點，行業供需偏弱。企業採購意願增強，採購量指數為52.1%，比上月上升2.9個百分點。



大型企業PMI重回擴張區間。春節後大型企業復工復產進度較快，景氣水平明顯回升，大型企業PMI為52.5%，比上月上升2.6個百分點。中小型企業節後生產經營活動恢復相對滯後，景氣水平有所回落，中、小型企業PMI分別為49.2% 和46.3%，比上月下降0.3和0.2個百分點。



*零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數回落較為明顯*



趙慶河指出，2月份，服務業商務活動指數位於臨界點。服務業商務活動指數為50.0%，比上月下降0.3個百分點。受節前集中採買，節後假日效應消退等因素影響，與居民消費相關的零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數回落較為明顯。



建築業商務活動指數明顯回升。隨著春節過後部分地區天氣轉暖、投資項目陸續動工、企業逐步開工復產，建築業商務活動指數升至擴張區間，為52.7%，比上月上升3.4個百分點，其中土木工程建築業商務活動指數為65.1%，升幅較大，表明節後基礎設施項目建設施工進度加快。(ct)