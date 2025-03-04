03/03/2025 17:00

【大國博弈】外匯局據報調研進出口企業，摸底關稅和反制措施影響

《經濟通通訊社3日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，自美國總統特朗普宣布在2月對華加徵10%的關稅後，中國外匯局便對國內部分進出口企業開展調研，摸底美國新增關稅和中國反制措施對企業的影響，以及企業的應對之策。



知情人士稱，針對出口企業，調研重點問及美國新增關稅對企業經營的影響和企業打算如何應對；針對進口企業，調研側重於中國施加的反制關稅對企業經營的影響，以及企業考慮採取哪些相應措施來規避或減輕影響。



報道認為，此舉顯示出中國監管層正在為涉華關稅上調和可能的貿易戰升級作準備。中國經濟尚在復甦階段，在中美貿易戰壓力增大之際，決策者需統籌考慮政策選項，以維持匯率穩定，並爭取良好的進出口環境以支持經濟成長。



報道又指，在上一輪中美貿易戰期間，外匯局也進行過多次類似的調研，來摸底關稅對於企業經營的影響。外匯局官網顯示，2018-2019年期間，包括四川、黑龍江、湖北、重慶等多個省份的外匯局分支局均就此對轄內企業展開專題調研。



報道提到，外匯局沒有立即置評。



美國針對中國的貿易戰近期有擴大之勢，特朗普近期威脅將對所有中國商品額外再加徵10%的關稅，預計在3月4日全國人大會議召開前生效。中國官媒《環球時報》今日引述消息報道，中國可能採取包括關稅和非關稅在內的反制措施，以應對美國對華關稅威脅，包括擬對美國農食產品加徵關稅。(sl)