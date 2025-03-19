03/03/2025 15:58

【ＡＩ】深圳：重點攻關具身智能機器人核心零部件、AI芯片等

《經濟通通訊社3日專訊》深圳市科技創新局發布《深圳市具身智能機器人技術創新與產業發展行動計劃(2025-2027年)》(下稱《行動計劃》，重點之一是引領核心技術攻堅突破，重點支持具身智能機器人核心零部件、AI芯片、仿生靈巧手、基座及垂直領域大模型、本體控制等關鍵核心技術攻關，以揭榜掛帥、項目經理人制、業主制等方式分階段、分批次組織實施科技重大專項。



《行動計劃》的發展目標是到2027年，在機器人關鍵核心零部件、AI芯片、人工智能與機器人融合技術、多模態感知技術、高精度運動控制技術、靈巧操作技術等方面取得突破等，最終形成更完善的產業生態，具身智能機器人產業綜合實力達到國際領先水平。



其中提出，開展核心零部件攻關，包括攻關六維力、電子皮膚、多維觸覺感知技術，研製高精度視、觸、力等多模態傳感器；研製高性能、高集成度的類腦視覺傳感器；研製高能量密度、輕量化電池等。同時，加大機器人AI芯片攻關，包括研究集神經網絡處理器指令集架構、存算一體計算架構、異構多核架構、低功耗模式及算法工具鏈於一體的新型AI芯片架構；研製機器人端側計算芯片及模組，推進國產化替代等。



此外，構建具身智能基座及垂直領域大模型。基於世界模型及視覺-觸覺-語言-動作(VTLA)等多模態輸入輸出，構建具備交互、預測與決策能力的具身智能基座大模型及其訓練、推理技術體系，形成長序列推理(COT)和自主學習能力，支持跨場景任務處理；圍繞重點應用場景，研發垂直應用大模型。(sl)