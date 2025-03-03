03/03/2025 09:45

【特朗普新政】特朗普本周五將在白宮主持虛擬貨幣峰會

《經濟通通訊社3日專訊》美國總統特朗普將於周五（7日）主持白宮首個虛擬貨幣峰會，展示他對該行業的支持。



白宮在上周五（2月28日）晚間的聲明中表示，特朗普將在這個活動上講話，與會者將包括虛擬貨幣行業裏知名的創辦人、行政總裁和投資者，以及總統數字資產工作組成員。此次峰會將由風險投資家兼白宮虛擬貨幣主管薩克斯(David Sacks)牽頭，並將由工作組執行主任海因斯(Bo Hines)管理。



特朗普在就職後馬上簽署了一項行政命令，以成立一個由關鍵機構組成的工作組，該工作組將就數字資產政策向白宮提供建議，並評估建立相關儲備的事宜。



*虛擬貨幣市場大漲收復2月部分失地*



此外，在特朗普再次談論他的戰略虛擬貨幣儲備計劃後，3月伊始，虛擬貨幣市場大漲，收復2月的部分失地。



虛擬貨幣做市商Efficient Frontier的銷售主管Andrew Tu表示，XRP、ADA代幣被納入特朗普的計畫令人意外。不過，他認為宏觀經濟問題仍然存在，如果股市回落，虛擬貨幣價格可能也會再次回落。(rc)