03/03/2025 09:47

【特朗普新政】美國多地特斯拉店舖外爆發「反馬斯克」示威

《經濟通通訊社3日專訊》美國多地的特斯拉店舖外出現抗議者聚集，他們抗議馬斯克應美國總統特朗普要求，帶領政府效率部(DOGE)削減聯邦開支。在紐約一家特斯拉店舖外，有數百人參與示威，9人被警方逮捕。



示威者於上周六（1日）聚集在美國多地特斯拉門市外抗議馬斯克。抗議活動涉及美國多地，包括亞利桑那州圖森市、俄亥俄州代頓市、加州帕洛阿爾托市等。特朗普和馬斯克的批評者希望透過抵制特斯拉，以打擊特斯拉的銷售。



*市值一周蒸發1544億美元*



過去一周，特斯拉股價下跌13.27%，市值蒸發1544億美元，幅度在美國科技巨頭中非常顯著。分析指，這與華爾街擔心馬斯克被公職分心有關。



對於抗議馬斯克的多地活動，白宮發言人菲爾茲(Harrison Fields)表示，抗議不會阻止特朗普總統和馬斯克履行政府效率部的承諾，即令聯邦政府更加高效，對全國辛勤工作的美國納稅人更負責。特斯拉方面則暫未回應抗議事件。(rc)