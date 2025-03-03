03/03/2025 14:21

【外圍經濟】7&I控股收購計劃失敗，行政總裁井阪隆一將卸任

《經濟通通訊社3日專訊》據日媒報道，針對7-Eleven母公司7&I控股的一項收購計劃，上周宣告破裂，行政總裁井阪隆一為此將卸任，並由外籍董事會成員Stephen Dacus接任該職位。



《日經新聞》引述知情人士報道，7&I控股原擬謀求伊藤忠商事收購，有關計劃涉及9萬億日圓（599億美元）。不過，雙方因收購後的董事會安排發生分歧而陷入僵局，導致公司股價重挫。



報道稱，即將出任行政總裁的Stephen Dacus，之前負責領導評估加拿大Alimentation Couche-Tard Inc對7&I的收購提議。他於2022年以外部成員身份，加入7&I董事會。他之前是日本服裝製造商迅銷公司的高級副總裁，並擔任過沃爾瑪日本業務負責人。



分析指，7&I與伊藤忠商事的收購計劃失敗，將使得該公司仔細考慮其他所有戰略選項，包括Couche-Tard的收購提議。(rc)

