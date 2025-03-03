03/03/2025 16:27

【外圍經濟】日圓會否升值或貶值各執一詞，日媒詳解各種可能因素

《經濟通通訊社3日專訊》今年年初以來，日本央行的加息政策超過美國利率，成為推動日圓升值的主要因素。但分析指，日圓會否進一步走高，仍存在不確定性，原因在於美國在特朗普政府執政後，美元或會重新走強，且日本國內經濟仍面對疲弱的可能性，通脹或未能按預期上升。



*日本加息成日圓升值主要動力*



《日經新聞》分析指，日本央行過去長期推行負利率政策，日圓匯率一直受到美國貨幣政策的左右。將日圓匯率和日本長期利率的圖表進行對比，就會清楚地發現，去年日圓匯率幾乎對日本央行加息毫無反應。不過，進入2025年以來，兩者之間的聯動性增強。



日本央行在今年1月的利率政策會議上，加息0.5厘，長期利率在2月21日一度上升至約1.455厘，達到約15年來的最高水平。受長期利率升高的帶動，日圓匯率也出現上升，突破了每美元兌換150日圓的關口。



*市場或迎來超預期的日圓升值*



與美國聯儲局此前的減息步伐相比，日本央行的加息步伐極為緩慢。聯儲局去年9月決定減息0.5厘，到去年12月連續三次累積減息1厘。相較之下，日本央行在去年7月決定加息後，直到今年1月才做出進一步加息的決定，期間大約有半年的空檔。



直至2月，聯儲局主席鮑威爾在美國國會證詞中表示「沒有迫切的理由急於再減息」，而日本央行反而保持積極加息的姿態。



日本市場風險顧問公司(Market Risk Advisory)的深谷幸司認為，由於市場對美國出現滯脹的警惕意識加劇，或令更多資金流向堅持加息路線的日本。市場需要密切關注日圓，對超出意料的日圓升值做好準備。



*市場投機行為也可能導致大規模獲利了結*



與此同時，對於日圓進一步升值也有懷疑的看法。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據計算，進入2月後投機性日圓買入和美元賣出的行為迅速膨脹。市場人士指出，投機者可能獲利了結，大量拋售日圓。



除日媒分析外，一些分析師還認為，日圓的升值趨勢可能會受到全球經濟環境的影響而出現波動。例如，如果美國經濟數據表現強勁，或者聯儲局重新釋放出加息訊號，美元可能會重新走強，從而對日圓匯率形成壓力。另一方面，如果日本國內經濟復甦乏力，或者通脹壓力未能如預期般上升，日本銀行可能會放緩加息步伐，這也可能限制日圓的升值空間。



*從技術面看日圓匯率走勢面臨挑戰*



從技術面來看，日圓匯率的走勢也面臨一定的挑戰。雖然近期日圓突破了每美元兌換150日圓的關鍵阻力位，但進一步上漲可能需要更多的利好因素支持。如果市場對日本經濟前景的預期未能改善，或者全球風險偏好上升導致資金流向高收益資產，日圓的吸引力可能會下降。



對於日本央行而言，如何在支持經濟復甦和控制通脹之間取得平衡將是關鍵。如果央行能夠在維持經濟增長的前提下逐步提高利率，這將為日圓提供進一步的支撐。然而，如果加息步伐過快或過慢，都可能對日圓匯率產生不利影響。(rc)