03/03/2025 08:30

《國企紅籌》金川(2362)去年產銅量升3%，產鈷量跌61%

《經濟通通訊社3日專訊》金川國際(02362)公布，於去年，採礦業務生產銅6.38萬噸，增加約2.9%，因銅精礦產量增加，但部分被電解銅產量下降所抵銷，電解銅產量下降主要是因為剛果民主共和國國家電網電力供應不穩定所致。



該集團指，於去年生產鈷855噸，減少約61.3%。由於礦石入礦品位下降以及鈷的市場價格持續下跌，已相應調整生產計劃以減少鈷產量，並於去年5月底至8月暫停鈷的生產以投放更多如電力資源於電解銅生產。鈷生產於去年9月初恢復。



該集團指，於去年之採礦業務出售銅6.23萬噸，增加約4.6%，此乃由於銅生產量增加所致。出售鈷1438噸，減少約32%，此乃由於鈷生產量減少所致。此外，該集團於去年積極去鈷庫存。(wh)