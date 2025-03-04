04/03/2025 08:40

【特朗普新政】白宮發動關稅戰之際，美國2月製造業活動接近停滯

《經濟通通訊社4日專訊》美國總統特朗普如期發動關稅戰，理由是扶植國內產業，但最新經濟數據顯示，該國2月製造業增長接近停滯。



美國供應管理學會(ISM)製造業指數2月下跌0.6至50.3，接近榮枯分水嶺。原材料支付價格的指標上升7.5至62.4，升至2022年6月以來最高水平。



在訂單萎縮的情況下，投入成本上升對製造企業構成挑戰。ISM新訂單指標下降6.5至48.6，為2024年10月以來首次低於榮枯分水嶺。與此同時，進口指標升至52.6，為2024年3月以來的最高水平，主要因企業在關稅威脅生效前，增加外國供應商的訂單。(jf)