04/03/2025 08:17

【開市Ｇｏ】兩會召開，美對華徵兩成關稅生效，比亞迪配股抽水

2025年3月4日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報跌，美國總統特朗普重申3月4日起對加拿大、墨西哥及中國加徵關稅，並將於4月2日徵收對等關稅。美股承壓下跌，道指一度跌逾900點，收市跌幅收窄至600多點。道指收市跌649點；標普跌104點；納指跌497點。金龍中國指數下跌228點，理想汽車和萬國數據對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時00分跌257點。



2、美國白宮表示，特朗普已經簽署命令，周二起提高對中國進口商品的關稅，由此前的10%稅率提高到20%，因中國政府未能妥善解決芬太尼問題。



3、中國官媒報導，中國政府考慮將美國農產品和食品作為反制目標；據《彭博》報道，中國外管局已對企業展開調研，評估關稅及反制措施對企業的影響。



4、特朗普宣布，將於4月2日起對進口農產品徵收關稅。



5、中國兩會今日召開，全國人大會議將於中午12點舉行新聞發布會，政協會議下午3點開幕，會期共6天。



6、在貿易戰升溫的背景下，中國政府或將推出刺激計劃，預計將官方預算赤字目標上調至30多年來最高水平。



7、特朗普宣布，台積電未來四年將在美國投資1000億美元，於亞利桑那州興建多座晶片廠。



8、去年曾提交上市申請的珠寶連鎖品牌周六福珠寶捲土重來，向港交所遞交上市申請文件，中金及中信建投國際為聯席保薦人。





【焦點股】



出口敏感股：申洲國際(02313)、聯想集團(00992)、創科實業(00669)

- 美國對中國商品加徵關稅稅率增至20%，周二生效



比亞迪(01211)

- 擬折讓7.8%配售H股，淨籌434億元用於研發及海外業務，創四年來港股最大募資規模



石油股：中海油(00883)、中石油(00857)、中國石化(00386)

- OPEC+宣布4月起恢復增產，隔夜原油期貨大跌

- 中國石化新增兩個頁岩油田，探明地質儲量1.8億噸



吉利汽車(00175)

- 發布「千里浩瀚」高階智能駕駛系統，陸續覆蓋旗下多品牌車型



航運股：中遠海控(01919)、太平洋航運(02343)、東方海外(00316)

- 美國對中國商品加徵關稅稅率增至20%，周二生效

- 全球最大遠洋運輸公司警告，美國對中國船舶收費或致貨櫃運費提高25%



騰訊(00700)

- 騰訊AI應用元寶登頂中國區蘋果應用商店下載量，超越DeepSeek



農業股：萬洲國際(00288)、中糧控股(00606)、蒙牛乳業(02319)

- 中國考慮將美國農產品作為報復目標，特朗普宣布4月2日起加徵關稅



和譽(02256)

- 去年虧轉賺5092萬元人民幣，首錄盈利但不派息



零跑汽車(09863)

- 與一汽集團在新能源汽車領域開展戰略合作



金融壹賬通(06638)

- 獲平保提溢價22%私有化建議，今早復牌



微創機器人(02252)

- 料去年經調整虧損最多5億元人民幣



鷹君(00041)

- 去年轉虧17.34億元，派末期息0.5元



美東汽車(01268)

- 料去年轉虧23億元人民幣





【油金報價】



紐約期油下跌0.03%，報68.32美元/桶



布倫特期油下跌1.81%，報71.49美元/桶



黃金現貨下跌0.07%，報2891.04美元/盎司



黃金期貨下跌0.08%，報2901.72美元/盎司