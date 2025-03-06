04/03/2025 09:05

【兩會焦點】夏寶龍冀港澳政協委員發揮「雙重積極作用」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍昨晚上到全國政協禮堂，看望到北京出席會議的香港和澳門地區全國政協委員。



夏寶龍對港澳委員到京參加全國兩會表示歡迎，希望大家認真履職盡責、積極參政議政，更好發揮「雙重積極作用」，全面準確貫徹落實「一國兩制」方針，全力支持行政長官和特區政府依法施政，加快推動香港由治及興和澳門經濟適度多元發展，為保持香港、澳門長期繁榮穩定，助力強國建設、民族復興作出新的更大貢獻。



*夏寶龍：特區政府財赤相對溫和，應該對香港經濟有信心*



全國政協委員何漢權在會後稱，會面歷時約70分鐘，他引述夏寶龍指出，港澳是中央的掌上明珠，寄語全國政協委員除了做監察者外，更重要是成為局中人，就像球賽上一名積極的運動員，具體地支持特區政府施政。特區政府正面對財赤，何漢權引述夏寶龍表示，對比全世界其他先進經濟體，特區政府的財赤相對溫和，大家應該對香港的經濟有信心。



何漢權又引述夏寶龍稱，穿在自己雙腳的鞋子，才是最適合的一雙鞋子，指示要更好利用「一國兩制」，繼續向前發展，又說夏寶龍特別提到年底的立法會換屆選舉，希望建基於愛國者治港的大前提下，令香港市民更融入國家發展大局。