04/03/2025 12:53

【兩會焦點】婁勤儉：DeepSeek興起可見中國創新和包容性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》十四屆全國人大三次會議大會發言人婁勤儉表示，DeepSeek公司取得的重大進展，代表著一批中國公司在人工智能領域的崛起。DeepSeek公司堅持開放開源的技術路線，開源共享推動了人工智能技術在全球的普遍應用，為世界貢獻了「中國智慧」。通過DeepSeek這類公司的興起，可以看到中國在科技發展上的創新性和包容性。



*避免科技創新成為富國富人遊戲*



婁勤儉又表示，中國依法保護數據隱私和安全，同時反對泛化國家安全概念，反對將經貿科技問題政治化，中方提出《全球人工智能治理倡議》，推動彌合科技鴻溝，避免科技創新成為富國和富人的遊戲。中方願同世界各國一道，繼續為推動人工智能健康發展，促進世界經濟增長，增進各國人民福祉而努力。