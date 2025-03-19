04/03/2025 10:27

【ＡＩ】中信建投：AI有望「替代輔導老師」，校外學習潛力大

《經濟通通訊社4日專訊》中信建投最新發布的研報指出，隨著DeepSeek的出現，AI大模型成本大降。應用在教育領域，AI未來有望「替代輔導老師」，這遠易於「替代主講老師」。未來甚至每個學生都需要AI學習助理。當下，AI教育在拍照搜題、錯題、測評、個性化答疑較成熟，並賦能企業內部提質增效，但在精準學習有待提升。



報告認為，AI教育應用潛力最大的是校外學習的學練測評環節，商業化方向包括：大模型加持下的智能教育硬件，集問答、輔助、教學為一體，有望取代輔導老師職能（答疑、批改、測評，練習過程）、部分教學老師（知識點講述，學習過程）；滿足特定教育場景的AI教育2C軟件應用（語言學習、答疑）；B端應用場景。(lc)

