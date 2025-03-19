04/03/2025 10:23

【ＡＩ】潞晨科技停用DeepSeek，投資人：成本問題是關鍵

《經濟通通訊社4日專訊》國內第一波官宣棄用DeepSeek的公司出現了。潞晨科技上周六（1日）宣布，將停止提供DeepSeek API服務。



對於公司為何忽然決定停止提供DeepSeek API服務，潞晨科技至今未對外公開提及。不過透過潞晨科技創始人尤洋宣布暫停服務後在知乎等平台發布的大量「對於DeepSeek成本理性分析」內容來看，成本問題是決定其放棄DeepSeek API服務提供的關鍵。



《新浪科技》引述一位潞晨科技的投資人指，通過DeepSeek提供穩定訪問服務的成本其實並不低。理論上，單個用戶只有在訪問DeepSeek模型服務的時候才會占用底層算力，其他時候不佔用資源。但當用戶數量增多後，不同用戶訪問的時間和訪問頻率是不受控的，這就要求MaaS服務商能夠儲備足夠的冗餘的服務資源，這部分資源在不用的時候其實就是成本，而且往往數倍於真實使用的服務資源。



「就像我找你買了一個水龍頭，這個水龍頭我可能有的時候用的水多，有時候用水少，這是沒法控制的，你就得準備一些冗餘的水資源，不能在高峰期，我卻沒水用了。」該投資人表示，「當DeepSeek官方公布的成本價愈來愈低的時候，第三方MaaS廠商如果無法提供與官方成本和性能接近或者更好的服務，能夠從中盈利的空間也隨之收窄。」



該人士指出，「不同於中小AI雲廠商，阿里雲、騰訊等大型企業，他們一方面有著更加充實的資金和算力資源等儲備，能夠支撐得起提供DeepSeek服務所帶來的短期虧損；與此同時，他們也能夠通過DeepSeek快速的吸引並凝聚用戶，有了用戶之後可以基於此做出更多的變現可能。」(lc)