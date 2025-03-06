04/03/2025 11:39

【兩會焦點】人大會議明早9時開幕，審議政府工作報告等七項議程

《經濟通通訊社記者丘敏華4日北京專電》人大會議新聞中心公布，明天上午9時，十四屆全國人大三次會議將在人民大會堂舉行開幕會。



另外，十四屆全國人大三次會議今日上午舉行預備會議，通過了大會議程，如下：



一、審議政府工作報告



二、審查2024年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2025年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2025年國民經濟和社會發展計劃草案



三、審查2024年中央和地方預算執行情況與2025年中央和地方預算草案的報告、2025年中央和地方預算草案



四、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法（修正草案）》的議案



五、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告



六、審議最高人民法院工作報告



七、審議最高人民檢察院工作報告