04/03/2025 11:57

【大國博弈】美國再加10%關稅，中國企業紛向機構諮詢因應之道

《經濟通通訊社4日專訊》美國總統特朗普簽署行政命令，確定由當地時間3月4日起，對中國進口商品再加徵10%關稅，即累計徵收20%關稅。據外媒報道，中國眾多企業對美國加關稅陷恐慌，紛紛向專業機構諮詢因應之道。不少業者直言，特朗普又加徵10%關稅意味著痛苦加倍，本已微薄的利潤，受到更大擠壓。



據《華爾街日報》報道，在特朗普早前宣布加徵關稅當日，廈門律師崔曙在辦公室突然接到大批客戶的電話和簡訊，內容都是急切地尋求如何因應特朗普第二度對中國商品加徵10%關稅。當中的客戶之一是變壓器製造商，正在將生產線從中國轉移到馬來西亞。另一家客戶是汽車零件製造商，正考慮將生產線轉移到泰國。這兩家公司都希望能加快轉移的進程。崔曙給客戶的建議有兩條，一是實現客戶多元化，減少對美國的依賴；二是將生產轉移到其他地方，以降低關稅風險。



經濟學家普遍認為，提高關稅會讓美國消費者面臨商品價格上漲。鞋品及配飾品牌Steve Madden執行長羅森費德(Edward Rosenfeld)日前在公司線上會議表示，該公司將在今年秋季「有選擇地漲價」以抵消關稅影響，並將繼續把生產線移出中國。今年到目前為止，Steve Madden進口到美國的產品有58%來自中國，遠低於2024年11月公布的71%。(lc)