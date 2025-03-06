04/03/2025 15:55

【兩會焦點】政協委員金李：十年內銀髮經濟規模有望達30萬億元

《經濟通通訊社記者丘敏華4日北京專電》今日下午，全國政協十四屆三次會議首場「委員通道」採訪活動舉行。全國政協委員、南方科技大學副校長金李介紹了銀髮經濟蘊含的發展機遇，呼籲挖掘「老齡人口紅利」。



金李介紹，中國60歲及以上人口已經突破3億，預計到2035年將突破4億。全球正在經歷人口結構的深刻轉變，中國人口老齡化程度也持續加深。然而，人口老齡化並不代表「人口紅利」正在消失。



金李認為，中國銀髮經濟在供需兩側都仍有巨大潛力，到2035年，銀髮經濟規模有望達到30萬億元人民幣左右。保守估計，到2050年，銀髮經濟將提供至少1億個就業崗位。「可以通過建立銀髮智庫、志願服務等方式，給他們創造更多發揮餘熱的機會，挖掘『老齡人口紅利』。」



金李在現場呼籲，「銀髮經濟是關乎未來的青春事業，離不開大家的共同參與。讓我們一起呵護銀髮經濟的發展，不斷增進老年人的福祉，實現老有所養、老有所為、老有所樂。」