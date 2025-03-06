04/03/2025 17:09

【兩會焦點】國研中心馬建堂：中國擁有充足而有力的宏觀調控工具

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》全國政協委員、國務院發展研究中心原黨組書記馬建堂在全國政協十四屆三次會議首場「委員通道」集體採訪活動上表示：中國經濟發展擁有充足而有力的宏觀調控工具。堅信中國經濟一定能夠在去年企穩回升向好的基礎上，更上一層樓、取得新進展。



馬建堂稱，去年底召開的中央經濟工作會議明確，2025年要實施更加積極有為的宏觀政策，並提出「確保財政政策要持續用力、更加給力」，適當提高財政赤字率、適度增發國債和地方專項債等。



馬建堂認為，改革開放是改變中國命運的關鍵一招。改革開放是中國經濟社會發展的根本動力，未來也必將再次證明改革開放是我們克服前進道路上已知和未知困難、挑戰，推動中國經濟進一步回升向好，進一步行穩致遠的強勁力量。