04/03/2025 17:51

【兩會焦點】政協委員喬紅：中國工業機器人裝載量達全球一半以上

《經濟通通訊社記者丘敏華4日北京專電》今日下午，全國政協十四屆三次會議首場「委員通道」採訪活動舉行。全國政協委員、多模態AI系統實驗室主任、中科院院士喬紅介紹了中國機器人技術的發展。



喬紅表示，中國機器人技術已經得到飛躍式發展，和國際先進水平的距離顯著減少。近三年中國工業機器人的裝載量達到全球的二分之一以上，人形機器人的技術迅猛發展。人形機器人不僅是人工智能的重要表現形式和重要載體，也是通用實體人工智能系統的典型代表。中國科學院自動化研究所自主研發了Q系列人形機器人，構建了人形機器人大工廠這一核心技術底座。



喬紅認為，未來機器人系統將迎來更大更重要的舞台，不僅需要考慮機器人系統的批量性，更重要的是要考慮機器人系統的可靠性、穩定性、通用性、智能性、安全性，這不僅是市場的需求，也是廣大科技工作者和企業家的共同夢想和挑戰。