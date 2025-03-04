04/03/2025 14:56

據報中石化財團獲厄瓜多爾授予Sacha區塊石油合同

《經濟通通訊社4日專訊》外電報道，中石化(00386)(滬:600028)牽頭的財團獲厄瓜多爾政府授予一份陸上石油合同，以推動該國Sacha區塊原油產量的增長。



該份Sacha產量分成合同為期20年，將由中石化和加拿大New Stratus Energy組成的財團運營，中石化持有財團60%股份，New Stratus持有其餘40%股份。



厄瓜多爾能源和礦業部長Ines Manzano表示，該財團有4周時間來簽署合同，交易是升級老化但仍具有生產力的資產的一種方式；強調該區塊沒有被私有化或出售，但將以更高的效率運營。



New Stratus表示，交易包括15億美元（約117億港元）的預付款，其中6億美元將由其支付，預計合同將於本月正式生效。



Sacha區塊位於厄瓜多爾東北部亞馬遜盆地Orellana省，是該國產量最高的區塊，去年的日產量為7.7萬桶。(bi)