04/03/2025 15:07

【兩會焦點】何小鵬期待香港拓低空經濟，6月會把飛行車帶到香港

《經濟通通訊社4日專訊》全國人大會議明日開幕，今早在北京人民大會堂舉行預備會議，有份與會的小鵬汽車(09868)董事長何小鵬表示，期待香港發展低空經濟，認為周邊海港和海邊有很大發展機會。他又指，小鵬人工智能(AI)汽車銷情不俗，會盡快將自動駕駛技術帶到香港。



何小鵬稱，今年6月香港有專門的汽車和科技相關展覽，會把飛行汽車帶到香港，讓更多朋友看到低空飛行的變化，並呼籲香港推出相關政策支持低空經濟，屆時集團會積極響應。對於會否申請試點項目，他表示期待和會努力爭取。



*廣汽：已成立飛行汽車團隊*



同場的廣汽集團(02238)(滬:601238)董事長馮興亞亦表示，現時低空經濟發展在內地已全面布局，飛行汽車的團隊亦已成立。被問到是否有計劃擴展香港市場，他稱正在考慮，但目前未有具體計劃，又指「每一個事業的發展都有一個起點，首先在總部的周圍開始，到一定成熟後，才能擴展到其他地方」。(cl)