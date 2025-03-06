04/03/2025 17:54

【兩會焦點】雷軍倡建全AI終端標準體系，加快推進自動駕駛量產

《經濟通通訊社4日專訊》小米集團(01810)創始人、董事長兼CEO、全國人大代表雷軍今日在十四屆全國人大三次會議開幕前，向大會提交了五份圍繞新能源汽車和人工智能（AI）產業發展的建議。



*力爭2030年形成全球領先AI終端標準體系*



雷軍建議，要健全AI終端標準體系，編制以用戶體驗為導向的智能化分級等系列標準，研究制定AI終端產品認定方法，強化國際國內標準有效銜接，力爭2027年內初步建成AI終端標準體系，2030年率先形成全球領先的AI終端標準體系。



此外，雷軍提出，要加強AI終端產業協作，構建應用協同生態，由行業組織牽頭，聯合終端廠商、應用廠商、大模型廠商等，加快構建統一的終端設備與智能應用之間的接口規範與數據格式。



*加快推進自動駕駛量產，建立自動駕駛互認機制*



有關於新能源汽車產業的發展，雷軍建議，要推進自動駕駛汽車大範圍測試驗證，加快推進自動駕駛汽車全國性測試驗證，力爭2025年建立跨區域、跨省份、一體化的便捷互認機制；同時加快量產商用進程，盡快明確自動駕駛汽車的量產時間預期，力爭2026年可支持高速快速路自動駕駛、城市自動駕駛等功能的量產應用。



雷軍也提出，要爭取2026年前完成設立自動駕駛汽車專屬保險、持續加強自動駕駛的宣傳教育、加快建設自動駕駛全國性法律體系等。



*推動充電設施互聯互通*



針對充電樁、車載硬件、輔助智能終端等汽車生態及配套，雷軍建議要推動實現多項互聯互通：充電設施互聯互通，車企和樁企之間的數據共享與互聯互通等。他又建議國家引導汽車行業借鑒智能家居模式，推進行業內外共同制定車聯網的有關技術和標準，實現多場景智能終端產品互聯互通。



*加強治理「AI換臉擬聲」違法侵權*



對於「AI換臉擬聲」的不當濫用，雷軍認為，AI深度合成技術所需素材獲取便利、技術使用門檻低等特點，對治理整治帶來較大挑戰。因此他建議針對「AI換臉擬聲」等問題，探索推出人工智能單行法，提高立法位階及其效力，分級分類的基礎上進行務實治理，明確應用邊界紅綫，完善侵權證據規則，加大對利用AI技術實施犯罪行為的刑事處罰力度。此外，亦要強化行業自律共治，壓實平台等各方的責任，以及加強AI方面的法制宣傳教育。(kl)



