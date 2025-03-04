04/03/2025 19:32

《再戰明天》歐洲央行議息，美國公布ADP就業變動

《經濟通通訊社4日專訊》歐洲央行議息，及美國公布ADP就業變動，料為周三（5日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會議（至6日）。日本央行總裁植田和男和日本財務大臣加藤勝信在國際貨幣基金組織(IMF)小組會議上致開幕詞。周三本港時間9:30am，日本央行副總裁內田真一發表講話，召開新聞發布會。



*日本及美國公布PMI，歐元區公布PPI*



數據方面，周三8:30am（本港時間．下同），日本公布2月綜合採購經理人指數；2月服務業採購經理人指數。同一時間，澳洲公布第四季國內生產總值，年率升幅料由0.8%擴大至1.2%，經季節調整季率升幅料由0.3%擴大至0.5%。6:00pm，歐元區公布1月生產者物價指數，月率升幅料由0.4%收窄至0.3%，年率料由持平升上1.3%。9:15pm，美國公布2月ADP就業變動，料由18.3萬降至14萬。10:45pm，美國公布2月綜合採購經理人指數；2月服務業採購經理人指數料由52.9降至49.7。11:00pm，美國公布1月耐用品訂單，料由下滑2.2%改善至升3.1%；1月工廠訂單料由下滑0.9%改善至升1.7%。



在本港，明日公布業績的公司有:極兔速遞-W(01519)等。(wa)