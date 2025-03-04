04/03/2025 16:30
【高息定存】PAObank1個月高達8厘，招商永隆推快閃優惠
《經濟通通訊社4日專訊》市場對美國減息預期有所降溫，招商永隆3個月港元定存高達3.15厘，存額10萬元至150萬元，適用於「即日快閃」定期優惠：只適用於今日10:00-19:00以新/現有資金辦理。
數字銀行PAObank加推港元定存優惠，由即日起至2025年3月31日，只要PAObank全新個人客戶成功開立個人儲蓄戶口，並敍造一個月港幣定期存款，首8.8萬元存款可享年利率8厘；另外，6個月港元定存高達3.5厘，起存額為100元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。
富融銀行加港元定存息，當中存額1元至50萬元以下，3個月及6個月定存息均加至3.3厘，至於起存額50萬元，3個月及6個月分別達3.35厘及3.4厘。(bn)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
數字銀行PAObank加推港元定存優惠，由即日起至2025年3月31日，只要PAObank全新個人客戶成功開立個人儲蓄戶口，並敍造一個月港幣定期存款，首8.8萬元存款可享年利率8厘；另外，6個月港元定存高達3.5厘，起存額為100元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。
富融銀行加港元定存息，當中存額1元至50萬元以下，3個月及6個月定存息均加至3.3厘，至於起存額50萬元，3個月及6個月分別達3.35厘及3.4厘。(bn)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php