04/03/2025 11:27
《港元利率》拆息無大變動，一個月期四連跌三個月仍在4厘以下
《經濟通通訊社4日專訊》港元拆息今日無大變動，其中，隔夜息微升4基點至3.12595厘，而與樓按相關的一個月拆息則連跌四天，報3.87155厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息升至3.98601厘，仍處4厘以下，六個月及一年期分別報4厘和4.10143厘。
港元匯價今早在7.7761-7.7780之間上落，最新報7.7763，較前收市價升0.008%。
美國總統特朗普簽署命令，進一步提高對中國進口商品的關稅到20%。恒指低開328點或1.4%後，跌幅一度擴大至458點，低見22547，最新跌幅收窄至80點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息升至3.98601厘，仍處4厘以下，六個月及一年期分別報4厘和4.10143厘。
港元匯價今早在7.7761-7.7780之間上落，最新報7.7763，較前收市價升0.008%。
美國總統特朗普簽署命令，進一步提高對中國進口商品的關稅到20%。恒指低開328點或1.4%後，跌幅一度擴大至458點，低見22547，最新跌幅收窄至80點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.12595
|+4.214
|一周
|3.42643
|-0.714
|兩周
|3.48548
|-1.393
|一個月
|3.87155
|-0.071
|兩個月
|3.9756
|+0.191
|三個月
|3.98601
|+1.16
|六個月
|4
|-1.613
|一年
|4.10143
|-0.214
資料來源：香港銀行公會