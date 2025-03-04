04/03/2025 11:27

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.12595 +4.214 一周 3.42643 -0.714 兩周 3.48548 -1.393 一個月 3.87155 -0.071 兩個月 3.9756 +0.191 三個月 3.98601 +1.16 六個月 4 -1.613 一年 4.10143 -0.214

《經濟通通訊社4日專訊》港元拆息今日無大變動，其中，隔夜息微升4基點至3.12595厘，而與樓按相關的一個月拆息則連跌四天，報3.87155厘。反映銀行資金成本的三個月拆息升至3.98601厘，仍處4厘以下，六個月及一年期分別報4厘和4.10143厘。港元匯價今早在7.7761-7.7780之間上落，最新報7.7763，較前收市價升0.008%。美國總統特朗普簽署命令，進一步提高對中國進口商品的關稅到20%。恒指低開328點或1.4%後，跌幅一度擴大至458點，低見22547，最新跌幅收窄至80點。(cl)資料來源：香港銀行公會