04/03/2025 12:00

【ＡＩ】富達黃惠宇：機械人舞證科技創新力，中國市場潛力莫忽視

《AI》中國家庭於農曆除夕夜迎新歲，除放爆竹及吃餃子外，還會收看一年一度的央視春晚。今年的春晚有點不一樣，16個外形酷似《星球大戰》C-3PO的人形機械人與舞蹈員攜手表演傳統民族舞，機械人跟隨音樂節奏整齊一致地展現複雜的動作，不僅可轉手帕，更能夠精準地拋接手帕。儘管機械人動作仍有些僵硬，惟突顯了中國在機械人領域的創新力正日益增強，相關表演影片迅即於社交平台大熱。



就在春晚前一周，設於中國東部科技中心杭州的一家小型新創公司DeepSeek，以低成本推出一個效能可媲美美國同業投入高昂資本研發的AI模型，震撼全球。其後短短數天，中國科技巨頭阿里巴巴發布其AI模型的最新版本通義千問Qwen 2.5-Max，並稱新版本的效能幾乎全面超越DeepSeek-V3、美國Meta的Llama-3.1-405B及OpenAI的GPT-4o。這一連串的中國AI消息，加上春晚機械人表演，引發環球投資者對中國科技股的興趣。



*科技創新突破喚醒投資者*



過去兩年，債務水平趨升、人口老化、房地產市道轉趨疲弱等結構性問題，引發對投資中國市場的憂慮。更有擔憂中國內地未來數十年可能會陷入類似日本1990年代的通縮螺旋。然而，中國內地踏入蛇年在科技創新的突破，應可喚醒還在憂慮短期因素的投資者。中國內地經濟雖仍面對挑戰，但在長線投資角度充滿機遇，並不限於科技領域。



隨著經濟從高速增長轉向更平衡及可持續的增長模式，中國內地政策重點已從一般製造業轉向高端製造業和關鍵核心技術。投資資金走向創新研發，為中國內地的科技創新注入強心針，具充裕資金使企業不需模仿日本、美國和歐洲同業的產品。2000年至2024年間，中國內地的研發開支增加40倍，去年達到佔GDP2.7%的水平，創歷史新高。中國內地坐擁14億人口，具龐大人才資源，僅2020年中國內地培養的科技、工程和數學畢業生數量為美國的四倍多，為實現宏大發展目標提供有力支持。



推動高質量發展的方針漸見成效，從社交媒體、電動車，以至電動車電池等各個領域，愈來愈多中國內地企業站上舞台的一線。受惠於電動車行業蓬勃發展，中國內地已取代日本成為全球最大的汽車出口國。2023年中國內地錄創紀錄的太陽能板安裝量，超越美國及其他國家有史以來的安裝量。同時，中國內地在人工智能發展也高速迎頭趕上。



*經濟新增長動力*



人工智能基建、潔淨能源等高端製造業的發展，為中國內地供給增長注入更大動力。潔淨能源包括再生能源、核能、儲備能源和電動車等產業，佔中國內地2023年GDP的9%，高於2022年的7.2%。科技創新有助中國企業全面提高生產力及提升價值鏈，從而增強其抵禦能力，以應對更嚴厲的美國貿易政策。



當然，消費信心疲弱正阻礙需求復甦，房地產業仍備受挑戰，地方政府債務壓力未除等問題對經濟的影響，僅靠高端製造業增長並不足以完全抵銷。許多領域的科技突破，並未轉化為持續的盈利能力。隨著貿易緊張局勢加劇，投資者應慎防短期市場或更趨波動。



然而，去年9月以來中國政府推出一系列刺激經濟措施，顯示支持經濟增長的決心。迫在眉睫的美國加徵關稅風險，可能會促使中國政府加大刺激經濟的力度，以抵銷關稅對經濟構成的影響。



人工智能、機械人、智能汽車等新質生產力，正帶動並可能持續推動企業盈利復甦。中國市場估值仍吸引，遠低於與其歷史及其他市場平均水平，目前MSCI中國指數市盈率約10倍，MSCI美國指數約22倍，及MSCI全球指數為20倍。



再者，鑑於中國股票與其他主要資產的相關性較低，為環球投資組合的基金經理提供具吸引力的分散投資選項。



中國經濟中短期仍面臨挑戰，但隨著經濟增長愈來愈受科技創新及扶持科技發展政策驅動，有望促進更多令人興奮的創新意念產出。對於環球投資者而言，經濟重新平衡將為中國股市，尤其是科技股提供更有利的環境。《富達國際基金經理 黃惠宇》