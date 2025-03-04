04/03/2025 16:48

《匯思－余偉文》CMU升級為香港長遠設多元化資產存管平台鋪路

《匯思》提升香港現有金融基建，以保持香港金融業長遠競爭力，是金管局過去幾年的重點工作之一。兩年多前，我在《匯思》文章「推動CMU發展 提升IFC地位」向大家報告，金管局正著手債務工具中央結算系統(CMU)的升級工程，冀打造CMU成為亞洲主要的國際中央證券託管平台(ICSD)。為實現這一願景打下紮實根基，迅清結算有限公司（迅清結算）於去年10月成立，以更商業化的模式協助金管局營運CMU及開拓新的業務發展機會，並於2025年1月正式投入服務。今天，迅清結算與香港交易所簽署了合作備忘錄，深化雙方在優化香港資本市場的交易後證券基礎設施的合作，是CMU邁向成為亞洲ICSD的又一重要基石。



現時，迅清結算與香港交易所分別營運香港固定收益產品（如債券）和股票存管業務的平台。是次兩大平台的策略性合作，將為香港長遠建立一個多元化的資產存管平台鋪路。事實上，CMU要成為具競爭力的ICSD，必須在服務範圍、便利程度和用戶體驗方面精益求精，為市場參與者提供更全面和優質的服務。就此，迅清結算和香港交易所就以下三個關鍵方向，探索如何優化香港資本市場交易後證券基礎設施：



*支持人民幣國際化發展*



自2017年債券通「北向通」啟動以來，目前已有超過70個國家和地區的830家國際機構投資者1登記通過此渠道投資中國銀行間債券市場(CIBM)。當中，超過六成的CIBM海外投資者交易是透過債券通在CMU進行清算與結算2。2021年「南向通」開通後帶來另一大突破，推動離岸人民幣債券市場急速增長，存放在CMU的離岸人民幣債券總額從2021年的約2630億元人民幣增長至2024年超過1萬億元人民幣，翻近四倍。這些數字充分表明，投資人民幣債券已成為一個大趨勢。



而且，我們相信國際市場對內地債券的需求於未來仍大有增長空間。現時，投資者在國際市場上將其持有的內地債券作為抵押品的使用場景仍然有限。目前在境內外發行的國債和政策性金融債，形成了一個高達16.3萬億美元等值的優質抵押品池3。假如內地債券能夠在更多市場被接納為抵押品，投資者可以使用內地債券作為抵押品進行融資，從而降低資金成本。這將大大增強內地債券的流動性，吸引更多國際投資者參與。



為此，我們近年積極向各地監管機構進行推廣工作，採納內地債券為抵押品。先以香港為起點，金管局於2024年2月將在岸債券納入人民幣流動資金安排的合資格抵押品範圍，使CMU會員能夠利用債券通「北向通」持有的國債和政策性金融債進行回購交易。這項措施在同年7月得到了中國人民銀行（人民銀行）的進一步支持，宣布容許國際投資者使用債券通「北向通」持有的國債和政策性金融債作為合資格履約抵押品，以符合香港交易所的香港場外結算有限公司在「互換通」機制下的保證金規定。今年初，人民銀行再擴大在岸債券作為抵押品的應用範圍，支持債券通「北向通」參與者使用持倉債券作為抵押品，在香港進行人民幣回購業務。在國際方面，我們會繼續積極推進與不同金融中心的合作。



我們相信迅清結算和香港交易所今後的合作，將結合彼此在不同範疇的優勢、創造協同效應，加速釋放內地債券作為抵押品的潛力，為市場參與者提供更靈活的資金調動和風險管理工具。這將促進離岸人民幣債券的發行和交易，進一步提升本港離岸人民幣資本市場的吸引力。



*促進雙向投資*



香港一直是內地與全球之間的超級聯繫人，不僅協助國際投資者進入內地市場，也助力內地企業和資金「走出去」。內地家庭的銀行儲蓄累積逾21萬億美元4，對投資國際資本市場以達到多元化資產配置的需求日益增加。迄今為止，內地投資者已透過合格境內機構投資者(QDII)計劃、港股通和債券通在境外市場投資超過6600億美元。顯然，內地投資者進軍國際資本市場仍擁有巨大的增長潛力。



為滿足內地投資者對全球資產配置的需求，CMU不斷拓展其國際網絡，探索與更多中央證券存管機構(CSD)的互聯互通，便利內地投資者購買和持有境外證券。在過去數月，金管局和迅清結算分別與澳門金融管理局、SIX6及阿拉伯聯合酋長國中央銀行簽署諒解備忘錄，以建立更緊密合作關係和推動直接聯網業務。當中與澳門中央證券託管系統的直接聯網業務已於今年1月21日成功啟動。



內地投資者的需求不僅限於固定收益產品，還包括股票投資。因此，CMU在拓展互聯網絡的同時，亦將進一步擴大產品範圍，以發展成為支持多種資產類別的CSD。



CMU的債券託管總額於2024年底達到創紀錄的4.8萬億港元等值。未來，迅清結算和香港交易所在合作備忘錄的基礎上，將共同努力擴大香港CSD的資產類別和版圖。此外，雙方會聯手展開推廣活動，在吸引更多投資者的同時，推動更多發行人在港發行並存放債券，進一步鞏固和提升香港作為發債中心的地位。



*提升用戶體驗*



提升用戶體驗將是吸引更多市場參與者的關鍵。為配合CMU拓展聯網服務，新系統用戶介面已於2023年7月順利推出。同時，主系統正進行更新優化，以支援CMU未來的業務發展。



為進一步提升用戶體驗，迅清結算和香港交易所會探討建立一個通用介面，協助用戶更便捷地管理所持有的固定收益和股票產品。長遠來說，雙方亦將研究創建一個多元化資產存管平台的可行性，並探索運用先進科技升級平台，以支援跨資產類別的淨額結算，提高結算效率。



香港金融基建自九十年代創建以來，一直有賴各持分者的全力支持，攜手深耕細作，才能取得今日的成就。迅清結算和香港交易所的合作備忘錄是發展亞洲ICSD願景的重要里程碑。未來，我們將繼續充分發揮香港作為連接內地和國際市場的可靠橋樑角色，並利用「一國兩制」的獨特優勢，推動香港金融市場的持續發展與創新，進一步鞏固香港作為國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐的地位。



《香港金融管理局總裁 余偉文》



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