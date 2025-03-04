04/03/2025 09:23

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1739 -6.00 1歐元/人民幣 7.5557 +418.00 100日圓/人民幣 4.8395 +435.00 1港元/人民幣 0.9224 -0.80 1英鎊/人民幣 9.1533 +581.00 1澳元/人民幣 4.4876 -91.00 1紐元/人民幣 4.0610 -19.00 1新加坡/人民幣 5.3525 +85.00 1瑞郎/人民幣 8.0236 +382.00 1加元/人民幣 4.9814 -227.00 1人民幣/林吉特 0.6194 +8.40 1人民幣/俄羅斯盧布 12.3120 +336.00 1人民幣/南非蘭特 2.5846 +12.00 1人民幣/韓元 201.4600 +5.00

《經濟通通訊社4日專訊》隔夜美國公布的經濟數據低於市場預期，且烏克蘭和平協議有達成希望，美指和美債收益率震盪回落，人民幣的外部壓力有所緩解，不過在關稅不斷加碼的壓力下人民幣很難擺脫頹勢，中國「兩會」即將開幕，監管延續對單邊預期的過濾舉措，助力穩定市場預期。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1739，較上個交易日升6點子，與市場預測偏離收窄至1000點以內，上個交易日報7.1745。