04/03/2025 09:23
【聚焦人幣】人幣中間價升6點子，報7.1739
《經濟通通訊社4日專訊》隔夜美國公布的經濟數據低於市場預期，且烏克蘭和平協議有達成希望，美指和美債收益率震盪回落，人民幣的外部壓力有所緩解，不過在關稅不斷加碼的壓力下人民幣很難擺脫頹勢，中國「兩會」即將開幕，監管延續對單邊預期的過濾舉措，助力穩定市場預期。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1739，較上個交易日升6點子，與市場預測偏離收窄至1000點以內，上個交易日報7.1745。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1739
|-6.00
|1歐元/人民幣
|7.5557
|+418.00
|100日圓/人民幣
|4.8395
|+435.00
|1港元/人民幣
|0.9224
|-0.80
|1英鎊/人民幣
|9.1533
|+581.00
|1澳元/人民幣
|4.4876
|-91.00
|1紐元/人民幣
|4.0610
|-19.00
|1新加坡/人民幣
|5.3525
|+85.00
|1瑞郎/人民幣
|8.0236
|+382.00
|1加元/人民幣
|4.9814
|-227.00
|1人民幣/林吉特
|0.6194
|+8.40
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.3120
|+336.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5846
|+12.00
|1人民幣/韓元
|201.4600
|+5.00