04/03/2025 17:08

《神州經脈》全國兩會揭幕，中國多招反制美關稅，滬指縮量反彈

《神州經脈》美國今日（4日）起對中國進口商品累計加徵20%關稅，中國隨即祭出反制措施；同日全國政協會議開幕，政策扶持暖風下半導體和人工智能板塊領漲，幫助抵銷了關稅加碼帶來的負面衝擊。滬綜指今日先跌後回，收升0.22%，止兩連跌，報3324.21點，深成指亦收升0.28%，創業板指則跌0.29%。



市場觀望兩會政策風向，交易額節節驟降，兩市全日成交約1.44萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1892億元或12%，成交量連續三日走低。



交易員認為，全國兩會期間人民幣大概率持穩，以應對內外部的不確定性。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2788，較上個交易日4時30分收盤價升143點子，止三連跌，創2月27日以來近一周新高，全日在7.2763至7.2893之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1739，較上個交易日升6點子，與市場預測偏離收窄至1000點以內，上個交易日報7.1745。



*今日新聞精選*



1. 美國對中國進口商品再加徵10%關稅(累計加徵20%)在北京時間今日下午1時正式生效，國務院關稅稅則委員會隨即宣布，自2025年3月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅，其中，對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅，對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅。2025年3月10日之前貨物已從啟運地啟運，並於2025年3月10日至2025年4月12日進口的不加徵。中國外交部發言人林劍表示，中國人民從來不信邪、不怕鬼，從來不吃霸道霸凌那一套，美方如果執意打關稅戰、貿易戰或者別的甚麼戰，中方將奉陪到底。



2. 商務部今日表示，中方已在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施。商務部同日宣布，即日起將特科姆、搖桿舵公司等10家美國公司列入不可靠實體清單，禁止有關企業從事與中國有關的進出口活動及禁止在中國境內新增投資，指有關公司或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作。同時，即日起將萊多斯公司等15家危害中國國家安全和利益的美國實體列入出口管制管控名單，禁止向它們出口兩用物項。此外，商務部此前於2月4日決定將美國因美納公司（Illumina,Inc）列入不可靠實體清單，今日公布對因美納採取的不可靠實體清單處理措施，決定禁止其對華出口基因測序儀。



3. 全國政協十四屆三次會議今日下午3時在北京人民大會堂開幕，習近平等黨和國家領導人出席開幕會，與會全國政協委員審議通過政協第十四屆全國委員會第三次會議議程，聽取政協全國委員會常務委員會工作報告和政協全國委員會常務委員會關於政協十四屆二次會議以來提案工作情況的報告。



4. 十四屆全國人大三次會議今日舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉介紹，十四屆全國人大三次會議將於3月5日上午開幕，3月11日下午閉幕，會期7天，共安排3次全體會議，審查2024年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2025年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2025年國民經濟和社會發展計劃草案；審查2024年中央和地方預算執行情況與2025年中央和地方預算草案的報告、2025年中央和地方預算草案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法（修正草案）》的議案。



5. 婁勤儉在發布會上表示，當前中國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，但中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，「中國經濟從來都是在風雨洗禮中成長、在歷經考驗中壯大，我們對中國經濟的前景充滿信心」。他又指，DeepSeek公司取得的重大進展，代表著一批中國公司在人工智能領域的崛起。DeepSeek公司堅持開放開源的技術路線，開源共享推動了人工智能技術在全球的普遍應用，為世界貢獻了「中國智慧」。通過DeepSeek這類公司的興起，可以看到中國在科技發展上的創新性和包容性。



6. 據《路透》引述知情人士透露，中國料快於本月發布指導意見，鼓勵在全國範圍內使用開源RISC-V芯片。該指導意見由八個政府機構聯合起草，包括中央網信辦、工業和信息化部、科學技術部和國家知識產權局。此前坊間有不少討論認為，開源RISC-V芯片是解決中國芯片「卡脖子」的有效方式。



7. 北京經濟技術開發區（北京亦莊）宣布，將於4月13日舉行北京亦莊半程馬拉松賽，全球首個人形機器人半程馬拉松賽將同期舉行。人形機器人將與運動員在起點同時鳴槍起跑，共跑同一路線，但擁有單獨賽道，全程採用鐵馬隔離或綠化帶隔離的方式保障人機安全。比賽期間，機器人可更換電池，也可更換機器人接力，最後依據比賽過程中完賽時間、機器人更換次數進行綜合評價，冠、亞、季軍獎金分別為5000元、4000元、3000元，還有完賽獎、最優耐力獎、最佳人氣獎、最佳步態獎、最佳形態創意獎等系列獎項，人形機器人研發團隊也將有豐厚獎勵。



8. 美國總統特朗普周一就對華關稅將上調至何種地步表示，要取決於北京在人民幣上的做法，並要看中國會如何反制，但不認為中國會報復太多。特朗普還表示，他告訴中國和日本領導人不能繼續讓本幣貶值，因為此舉對美國不公平，「我已經給習主席和日本領導人打了電話，說你們不能繼續讓本幣貶值」。(sl)