04/03/2025 10:27

【ＡＩ】中金：AI有望驅動銀行、保險等機構加速技術替代

《經濟通通訊社4日專訊》中金公司最新發布的研報稱，2023年國內金融機構科技投入3558.2億元（人民幣．下同），其中央國企佔據中堅力量，國有六大行金融科技投入同比增長5.4%至1228.2億元，證券業信息技術投入進一步提升至430.3億元。



金融行業對科技投入的重視程度持續增加，為AI技術的落地提供了堅實的資金基礎。同時在政策層面，中央金融工作會議提出「做好數字金融五篇大文章」，AI有望驅動銀行、保險等機構加速技術替代。從行業特性看，金融業數據密度高、流程標準化程度強，在風控、營銷等領域具備AI賦能的天然土壤。



當前，AI大模型在金融機構非核心決策業務環節（前台營銷運營/信息蒐集整理/中後台運營支持等）已有較多落地應用，如智能客服、業務助理等，而在核心分析決策環節更多用以輔助信息收集與內容生成、進而提升運營效率。(lc)