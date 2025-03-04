04/03/2025 08:43

【大國博弈】美對華20%關稅生效，特朗普籲中國不要再貶值人幣

《經濟通通訊社4日專訊》美國總統特朗普表示，對中國、加拿大及墨西哥的新關稅從3月4日起生效。他指中國政府未能解決芬太尼問題，因此對中國產品加徵的關稅，由之前的10%提高到20%。



特朗普在記者會上回應有關對華關稅將上調至何種地步時說，那要取決於北京在人民幣上的做法。他說：「我不能說，那要取決於他們在他們的貨幣上做什麼」，特朗普補充說還要看中國會如何進行反制，但他不認為中國會報復太多。



《路透》報道，特朗普還表示，他告訴中國和日本領導人不能繼續讓本幣貶值，因為此舉對美國不公平。「我已經給習主席和日本領導人打了電話，說你們不能繼續讓本幣貶值，」特朗普在白宮說。「你們不能這樣做，因為這對我們不公平。我們很難在這里生產拖拉機和卡特彼勒（CAT，建築和採礦設備等製造商），而日本、中國和其他地方正在扼殺他們的貨幣，也就是使其貶值。」



在被問及對特朗普言論的回應時，日本財務大臣加藤勝信表示，東京並沒有採取旨在直接削弱日圓的政策。至於中方未就此作出回應。(ry)