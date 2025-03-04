04/03/2025 09:10

【大國博弈】商務部促美國立即撤回無理據加稅措施，將採反制措施

《經濟通通訊社4日專訊》美國總統特朗普簽署行政命令，確定由當地時間3月4日起，對中國進口商品再加徵10%關稅，即累計徵收20%關稅。特朗普稱中方未有採取足夠措施緩解芬太尼等流入美國，因此決定修訂對中國貨品的關稅，由10%提高到20%。中國商務部新聞發言人就此發表談話，指中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取反制措施堅定維護自身權益。



商務部表示，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，中美雙方開展了廣泛、深入的禁毒合作並取得顯著成效。但美方「甩鍋推責」、一錯再錯，以芬太尼問題為由再次對中國輸美產品加徵關稅。美方這一做法罔顧事實，無視國際貿易規則和各方呼聲，是典型的單邊主義、霸凌主義行徑。



中方多次闡明，美方單邊關稅違反世貿組織規則，破壞多邊貿易體制，不僅解決不了自身問題，還會對中美經貿合作和正常的國際貿易秩序造成破壞。中方敦促美方尊重其他國家權益，立即撤回無理無據、損人不利己的單邊關稅措施。希望美方客觀、理性看待和處理問題，盡快回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。(ry)