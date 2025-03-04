04/03/2025 18:02

【大國博弈】外交部：美國在芬太尼問題上對華抹黑推責，損人害己

《經濟通通訊社4日專訊》中國外交部發言人就中方發布《中國的芬太尼類物質管控》白皮書答記者問，指美國在芬太尼問題上散布各種謊言，對華抹黑、甩鍋、推責，執意以芬太尼為由對中國輸美產品加徵關稅，毫無道理、損人害己。發言人強調，中方立場很明確，願在平等和相互尊重基礎上同美方開展務實合作，但堅決反對美方以芬太尼問題為借口對華施壓、威脅和訛詐。中方奉勸美方尊重事實，從維護自身利益出發，作出正確選擇。



美國再以芬太尼問題為由對中國商品加徵關稅稅率提升至20%的舉措，於北京時間今日下午1時起生效，中國隨即作出多項反制，包括將自下周一(10日)起對美國牛肉、雞肉、大豆等農產品加徵10%-15%關稅，即日起把10家美國公司列入不可靠實體清單、禁止向15家美國實體出口兩用物項等。國務院新聞辦公室則發布《中國的芬太尼類物質管控》白皮書，強調近年中國高度重視芬太尼類物質管控，嚴格監管芬太尼類藥品，嚴密防範芬太尼類物質濫用，嚴厲打擊走私、製販芬太尼類物質及其前體化學品違法犯罪，取得明顯成效。(sl)