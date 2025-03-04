04/03/2025 13:26

【大國博弈】商務部：禁止美國因美納對華出口基因測序儀

《經濟通通訊社4日專訊》美國對華加徵額外關稅今生效，中國開始實施反制措施。商務部於2月4日決定將美國因美納公司（Illumina,Inc）列入不可靠實體清單，今日公布了對因美納採取的不可靠實體清單處理措施，決定禁止其對華出口基因測序儀。



商務部新聞發言人表示，美國因美納公司違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益。綜合考慮該公司違法情節等方面因素，不可靠實體清單工作機制依法作出禁止其向中國出口基因測序儀的決定。



商務部強調，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法對極少數危害我國家安全的外國實體進行處理。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。



內媒過往報道指，因美納成立於1998年，總部位於美國加州聖地亞哥，是全球基因測序領域的巨頭。不過，近年來因美納在中國市場的競爭力已受到來自新崛起的國產測序儀的挑戰，市佔率不斷降低。2020-2022年，因美納佔中國市場份額分別為59%、48%、37%，逐年縮水。2023年，因美納在中國國內區域的新增裝機市場份額進一步下滑至26.5%。(ry)