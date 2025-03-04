04/03/2025 09:48

【聚焦人幣】人幣即期開市升47點，特朗普指人幣再貶對美國不公

《經濟通通訊社4日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1739，較上個交易日升6點子，與市場預測偏離收窄至1000點以內，上個交易日報7.1745。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開47點子，報7.2884，上個交易日即期匯率收盤報7.2931。



特朗普加碼關稅引發美股、美元和美債收益率下跌，人民幣的貶值壓力略有緩解，監管則繼續釋放堅定維穩信號，有利於即期平穩運行。



特朗普周一表示，對來自墨西哥和加拿大的商品徵收25%的關稅將於周二生效，並對所有中國進口產品的關稅從之前的10%提高到20%。特朗普還稱，日本和中國不能繼續讓本幣貶值，因這對美國不公，「我已經給習主席和日本領導人打了電話，說你們不能繼續讓本幣貶值」。中國商務部周二表示，將採取反制措施堅定維護自身權益。



馬來亞銀行認為，當中美的貿易衝突惡化時，人民幣或被允許走弱，不過在「兩會」期間，人民幣還是會保持穩定。(sl)