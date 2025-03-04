04/03/2025 16:45

【聚焦人幣】人幣即期收升143點子報7.2788，刷近一周高

《經濟通通訊社4日專訊》全國政協會議今日開幕，掀開全國兩會(全國政協、全國人大會議)序幕，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2788，較上個交易日4時30分收盤價升143點子，止三連跌，創2月27日以來近一周新高，全日在7.2763至7.2893之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升181點子，報7.2855。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1739，較上個交易日升6點子，與市場預測偏離收窄至1000點以內，上個交易日報7.1745。



交易員表示，隨著中國進入「兩會」時間，人民幣大概率持穩來應對內外部的不確定性。



美國對中國加徵關稅幅度提升至20%自北京時間今日下午1時起生效，中國隨即再祭出反制措施，包括對原產於美國的雞肉、玉米、棉花、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品等主要農食產品加徵10%-15%的關稅；對軍工、科技為主的15家美國實體列入出口管制管控名單；再啟用「不可靠實體清單」對10家涉台軍售企業實施制裁等。



分析人士認為，中國此輪反制比2月份對上一輪反制力度更大，涉及商品更多，但整體而言還是「偏克制」，還沒有直接將在華利益較多的美國大公司列為目標，避免了事態更進一步升級，為雙方談判留有餘地。(sl)