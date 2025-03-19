04/03/2025 10:19

【ＡＩ】騰訊元寶超越DS，成中國區蘋果應用商店免費App第一

《經濟通通訊社4日專訊》騰訊(00700)旗下AI助手「騰訊元寶」在中國區蘋果應用商店免費App下載排行榜上的排名，昨日晚間超過DeepSeek，升至第一。騰訊元寶成為近期AIGC應用中用戶增長最快的App。



騰訊元寶剛在2月22日於中國區蘋果應用商店免費App下載排行榜上躍升100多名，超越字節的豆包排第二，僅次於DeepSeek；從第二位升至第一位，騰訊元寶僅用了10天左右。



騰訊元寶於2月13日接入DeepSeek-R1滿血版，同時支持混元和DeepSeek兩大模型；2月17日，騰訊自研的深度思考模型「混元T1」在元寶灰度上線；2月18日，騰訊緊急調用元寶支持微信搜索；2月19日，深度思考模型「混元T1」完成全量上線；2月21日，騰訊元寶再次上新，DeepSeek和混元兩大模型均能理解圖片信息。3月1日，騰訊元寶正式發布電腦版，支持Windows和macOS系統。(sl)