04/03/2025 12:06

【聚焦人幣】野村：料中國未來數月將允人幣貶值，應對美加碼關稅

《經濟通通訊社4日專訊》美國總統特朗普簽署行政命令，自當地時間3月4日起對中國進口產品再加徵關10%關稅，即累計加徵20%。投行野村最新報告稱，特朗普加碼關稅舉措令短期人民幣貶值壓力再次上升，但中間價持穩將有助於限制人民幣調整空間；預計中國當局最終將允許人民幣貶值以應對加徵關稅，未來幾個月更有可能出現這種情況。



野村報告認為，如果美國進一步對華加徵10%關稅落地，美元兌離岸人民幣可能突破7.46水平；除非中國人大會議以更大規模的財政刺激方案給市場帶來意外驚喜，或者中國央行願意繼續消耗外匯儲備，否則中國將允許人民幣貶值以應對美國大幅加徵的關稅。



不過，特朗普3日表示，已向日本和中國領導人提出要求--不能繼續讓本幣貶值，因為這樣做對美國不公平。



報告並認為，特朗普政府將中國視為主要戰略關切，並將通過關稅和非關稅措施保持強硬態度；除了將於3月4日對中國再加徵10%的額外關稅外，4月份的壓力可能會加劇。4月1日是美國優先貿易政策審查的最後期限；4月2日將宣布對等關稅及芯片、汽車和藥品關稅；4月5日是TikTok交易的最後期限。(sl)