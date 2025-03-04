04/03/2025 13:06

【大國博弈】中國宣布對美國雞肉、大豆等加徵10%-15%關稅

《經濟通通訊社4日專訊》美國對中國進口商品再加徵10%關稅(累計加徵20%)的措施在當地時間3月4日(北京時間今日下午1時)正式生效，國務院關稅稅則委員會隨即宣布，根據相關法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年3月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅，其中，對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅，對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅。



對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。



2025年3月10日之前，貨物已從啟運地啟運，並於2025年3月10日至2025年4月12日進口的，不加徵本公告規定加徵的關稅。



國務院關稅稅則委員會批評，美方單邊加徵關稅的做法損害多邊貿易體制，加劇美國企業和消費者負擔，破壞中美兩國經貿合作基礎。(sl)