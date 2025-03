04/03/2025 13:17

【大國博弈】中國列10美企入不可靠實體清單、15家列出口管制

《經濟通通訊社4日專訊》美國對中國進口商品再加徵10%關稅(累計加徵20%)的措施在當地時間3月4日(北京時間今日下午1時)正式生效。中國商務部隨即宣布,為維護國家主權、安全和發展利益,根據相關法律法規,決定將特科姆、搖桿舵公司等10家公司列入不可靠實體清單,禁止有關企業從事與中國有關的進出口活動及禁止在中國境內新增投資。商務部指它們或參與對台軍售,或與台開展所謂軍事技術合作。措施自公布之日起實施。



商務部同時宣布,為維護國家安全和利益,履行防擴散等國際義務,決定將萊多斯公司等15家危害中國國家安全和利益的美國實體列入出口管制管控名單,禁止向該15家美國實體出口兩用物項;正在開展的相關出口活動應當立即停止。特殊情況下確需出口的,出口經營者應當向商務部提出申請。措施自公布之日起正式實施。



被列入不可靠實體清單的10家美國實體:

1. 特科姆公司(TCOM, Limited Partnership)

2. 搖桿舵公司(Stick Rudder Enterprises LLC)

3. 特勵達.布朗工程公司(Teledyne Brown Engineering, Inc. )

4. 亨廷頓.英格爾斯工業公司(Huntington Ingalls Industries Inc. )

5. 航空防務公司(S3 AeroDefense)

6. 立方公司(Cubic Corporation)

7. 文本礦公司(TextOre)

8. ACT1聯邦公司(ACT1 Federal)

9. 埃克索維拉公司(Exovera)

10. 扁平地球管理公司(Planate Management Group)



被列入出口管制管控名單的15家美國實體:

1. 萊多斯公司(Leidos)

2. 吉布斯和考克斯公司(Gibbs&Cox, Inc. )

3. 監控研究公司(IP Video Market Info, Inc. )

4. SourceMap公司(Sourcemap, Inc.)

5. 斯凱迪奧公司(Skydio, Inc.)

6. 急速飛行公司(Rapid Flight LLC)

7. 紅色六方案公司(Red Six Solutions)

8. 護盾人工智能公司(Shield AI, Inc. )

9. 浩劫人工智能公司(HavocAI)

10. 尼羅斯科技公司(Neros Technologies)

11. Group W公司(Group W)

12. 愛爾康公司(Aerkomm Inc. )

13. 通用原子航空系統公司(General Atomics Aeronautical Systems, Inc. )

14. 通用動力陸地系統公司(General Dynamics Land Systems)

15. 宇航環境公司(Aero Vironment)

