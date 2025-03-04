04/03/2025 17:56

【聚焦人幣】巴克萊：兩會或致人幣匯價跌穿7.25-7.3區間

《經濟通通訊社4日專訊》巴克萊銀行最新報告稱，中國兩會(全國人大、政協會議)可能將成為人民幣匯率的「賣出新聞時刻」(sell the-news event)，美元兌人民幣即期匯價將向上突破目前的交易區間7.25-7.3。



巴克萊報告認為，如果全國人大會議政策符合預期，人民幣將不會受到太大影響；若出現積極政策，短期人民幣兌美元匯率可能走強至7.25，但這種反彈將是短暫而難以持續。



報告並指出，近期美元表現疲軟、對中國高科技企業的樂觀情緒以及穩定的中間價政策等因素共同為人民幣提供了支撐，但這種穩定亦不可持續；維持年底美元兌人民幣為7.5的預測。



報告還稱，如果美國關稅舉措繼續升級，人民幣將面臨更大風險；目前風險仍然傾向於美國進一步提高對華關稅並採取其他限制措施。



全國政協會議今日下午開幕，3月10日(下周一)上午閉幕，會期6天；全國人大會議明日上午開幕，3月11日(下周二)下午閉幕，會期7天。(sl)