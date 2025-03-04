04/03/2025 17:27

【大國博弈】中國發布芬太尼類物質管控白皮書：嚴管嚴打成效明顯

《經濟通通訊社4日專訊》美國再以芬太尼問題為由對中國商品加徵關稅稅率提升至20%，北京時間今日下午1時起生效，中國隨即宣布多項反制措施，包括對美國牛肉、雞肉、大豆等農產品加徵10%-15%關稅。國務院新聞辦公室則發布《中國的芬太尼類物質管控》白皮書，強調近年中國高度重視芬太尼類物質管控，嚴格監管芬太尼類藥品，嚴密防範芬太尼類物質濫用，嚴厲打擊走私、製販芬太尼類物質及其前體化學品違法犯罪，取得明顯成效。



同時，中國加強國際禁毒合作，務實開展對話交流、聯合偵查和經驗分享，推動建立平等互信、合作共贏的合作關係，與包括美國在內的有關國家在應對芬太尼類物質及其前體問題方面深入開展合作並取得明顯成效。



白皮書介紹，中國將芬太尼類藥品納入《麻醉藥品品種目錄》，對有關的生產、經營、使用和出口環節實行嚴格管制。中國積極推進芬太尼類藥品信息化追溯體系建設，綜合利用電子標籤、物聯網、人工智能等新技術新手段，對芬太尼類藥品的生產、經營、運輸、使用、進出口各環節進行動態全程監控、閉環管理，進一步有效防範芬太尼類藥品流失。中國積極應對芬太尼類物質問題的新挑戰，綜合採取增加列管品種、強化日常監管、加大查緝力度、創新管控手段等措施，最大限度防範芬太尼類物質發生濫用，最大限度打擊整治芬太尼類物質違法犯罪活動。



*白皮書：反對相互指責、推卸責任*



白皮書強調，中國秉持人類命運共同體理念，認真履行國際禁毒義務，堅持責任共擔、全面均衡原則，倡導各國互幫互助、共建共享，反對相互指責、推卸責任，在做好自身禁毒工作的同時，堅定維護現行國際禁毒體系，全面深度參與國際禁毒領域重要決策，積極為毒品問題全球共治提供中國智慧和中國方案。(sl)