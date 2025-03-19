04/03/2025 16:00

【ＡＩ】全球首個人形機器人半馬賽事4月13日北京亦莊舉行

《經濟通通訊社4日專訊》北京市政府新聞辦公室今日時舉行發布會，會上北京經濟技術開發區(北京亦莊)宣布，將於4月13日舉行北京亦莊半程馬拉松賽，全球首個人形機器人半程馬拉松賽將同期舉行。賽事報名時間為2025年3月5日10時至2025年3月11日17時。



北京經開區工委委員、管委會副主任李全表示，人形機器人將與運動員在起點同時鳴槍起跑，共跑同一路線，但擁有單獨賽道，全程採用鐵馬隔離或綠化帶隔離的方式保障人機安全。根據研判，本次賽事將機器人的關門時間設置為3小時30分鐘左右。在比賽過程中，機器人可更換電池，也可通過更換機器人以接力形式參加全程比賽。最後依據比賽過程中完賽時間、機器人更換次數進行綜合評價；比賽過程中更換機器人每次罰時10分鐘。



值得關注的是，本次人形機器人賽事設置了冠、亞、季軍，獎金分別為人民幣5000元、4000元、3000元，還設置了完賽獎、最優耐力獎、最佳人氣獎、最佳步態獎、最佳形態創意獎等系列獎項，還為人形機器人研發團隊準備了豐厚獎勵，以表達對創新研發團隊辛勤付出的認可與鼓勵。



李全並提到，今年參賽的機器人應具備人形外觀、可以實現雙足行走或奔跑等動作，而非輪式結構。在控制方式方面，機器人可以是手動遙控(包含半自主)，也可以是完全自主的控制方式。(sl)