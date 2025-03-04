04/03/2025 12:35

《股壇解碼－戴名》特朗普老謀深算，英皇鐘錶珠寶愧對股東

《股壇解碼》美國上周初領失業金人數升至24.2萬，而美國第四季GDP第二次修訂值維持按季升2.3%，數據顯示美國通脹轉趨溫和，市場對聯儲局短期降息憧憬再起。不過，特朗普不按章法出牌，聯儲局息口政策隨時成為股市的黑天鵝，散戶還是邊走邊看。



OpenAI用戶突破4億關口，由於用戶體驗良好，在口碑帶動下交出1.5個月成長33%的成績表，相信DeepSeek對AI巨頭的衝擊漸見息微。



股神巴菲特旗下巴郡持股最高仍然為蘋果公司(US.AAPL)，佔整個持股投資組合28%，最近一季已經停止沽售蘋果股份，看來蘋果股價底位已見。投資者須留意巴郡正在減持金融類股份，建倉美股其他板塊。看來美股未來一年整體升勢不改。



最後一提，特朗普和澤連斯基不歡而散，表面上特朗普輸風度輸形勢，但歐洲多國在烏克蘭安全問題上還是有求於愛國者導彈，原來特朗普是胸有成竹。



*差天共地*



日圓匯價上周勁升，逼近150，創今年以來最高，市場預料日本央行加息愈行愈近。日本經濟看來韌性十足，加上股神巴菲特在日本的投資未見撤離，散戶在亞洲區仍然可以看高日本一線。



新加坡2024財年錄得64億坡元盈餘，並預計2025財年將錄得68億坡元盈餘。



據南韓媒體披露，SK海力士繼三星電子之後，新一代NAND快閃記憶體芯片的核心專利需要依賴中國業者授權，因此預計SK海力士也將與長江存儲(US.YMTC)簽署專利協議。這也是韓國記憶體廠商再度使用中國廠方的專利技術，市場關注會否觸動美國的制裁行動。



*水土不服*



特斯拉(US.TSLA)全自動駕駛系統(FSD)在內地未獲審批，預計不會今年第一季在內地推出，在各車企價格戰下，特斯拉的皇牌撒手鐧FSD若在市場失了先機，落後於其他內地車企推出市場的話，特斯拉的銷售將進一步疲弱，不利業績。



美團(03690)為外賣騎手繳納社保的決定導致股價暴跌，根據《日經亞洲》的報道，內地監管機構已將美團的反壟斷整改期延長3年，但未有明確表示結束日期，這些不確定因素將改寫內地送餐行業一企獨大的局面。



內地計劃對幾家大型國有銀行進行注資，以落實去年推出的大規模經濟刺激政策，第一批被注資的國有銀行將包括農業銀行(01288)和交通銀行(03328)，注入的新資本為最少4000億元人民幣（約550.99億美元），並且最早可能在6月底完成。投資者要留意每家銀行的注資額度和相關細節，雖然沒有落實公布，但這是中國10多年來首次為大型商業銀行注入資本，到底對市場是好是淡，還需要等待進一步細節出台。



*如取如攜*



恒指期權認沽比例53:47，牛熊證街貨比例較上周急升至71:29，熊證重倉位仍然在24100點，牛證重倉位在22700點。牛證各個位置都出現街貨增加的情況，而分布情況亦是段段有，證明散戶開始逐步進場，增加了大戶繼續挾好倉殺牛的誘因，散戶小心大戶殺得性起直奔22100點位置；另一方面，只要本周恒指再急升數天，相信追入熊證的散戶將要面對突如其來的回收風險。圖表指標顯示短期支持位在22397點，而期權好倉位置有上移跡象。個人破產宗數連續4個月高達800宗，散戶切莫貪勝不知輸。



*股票簡評*



英皇鐘錶珠寶(00887)擁有逾75年悠久歷史，在中港澳經營腕表和珠寶首飾零售業務，目標客戶群以中至高收入人士為主，亦有售賣自家設計的珠寶首飾，當中以鑽石為主，產品亦包括翡翠、珍珠和足金首飾等，更提供訂造服務。集團於中港澳擁有零售門市網絡，包括多品牌店舖及特定品牌專賣店，近年明顯聚焦澳門地區的業務拓展。



集團全年業績公布在即，筆者嘗試猜測一下表現。首先是整體業績持平或小幅增長，主要受惠於珠寶銷售增加；二是受益於金價上漲，而令存貨總值增加；三是手頭現金增加；四是澳門和內地業績繼續倒退；最後是全年派息率可能下降至20%至25%左右。多年來集團都惜金如命，今年相信也不例外，雖然市場傳聞今次全年業績將提高派息率，但散戶每次收完息後都在股價輸凸，正好讓筆者想起當年老前輩的一句話：公司孤寒，股東心寒。散戶有貨在手，宜先沽貨離場，莫貪派息，小心貪字變貧字。《資深市場人士 戴名》



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